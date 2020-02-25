الجميع مطالبون باتباع تعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اشار روحاني الى الاجتماع الاول للجنة مكافحة فيروس كورونا؛ معربا عن تقديره لجهود الكوادر الطبية والعلاجية بهدف الحدّ من تفشي هذا الوباء في البلاد.

واضاف، ان وزارة الصحة قدمت خلال الاجتماع تقريرا يبعث على الامل بشأن اجراءاتها الوقائية واخر المستجدات حول انتشار فيروس كورونا؛ مبينا ان التقرير يشير الى تراجع ملحوظ في عدد المراجعين الى المراكز العلاجية جراء الاصابة بهذا الفيروس، كما ان هناك زيادة في عدد الاشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد قضاء فترة العلاج وتحسن وضعهم الصحي.

وشدد الرئيس الايراني على ضرورة اتباع النصائح الصحية الصادرة عن الجهات الطبية في ارجاء البلاد تماما، لتحقيق النجاح في القضاء على فيروس كورونا كما حدث خلال فترة مكافحة مرض الانفلونزا.

وطمأن روحاني الشعب الايراني بان الكوادر الطبية الكفوءة في ايران، قادرة على احتواء هذا الفيروس في اقصر وقت ممكن.

وتابع القول : ينبغي علينا جميعا ان نبذل جهدنا وان لا نكترث الى شائعات الاعداء التي ترمي لبث الخوف ونشر القلق داخل المجتمع وبالتالي شلّ حركة البلاد.

كما نوه باعلان القوات المسلحة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم، وتعهدها بتكريس كافة الطاقات لديها والتعاون مع وزارة الصحة ودعم نشاطاتها الدؤوبة في هذا السياق.

/انتهى/