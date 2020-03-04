إيران تعلن الغاء صلاة الجمعة في جميع عواصم المحافظات في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان قد صرح في وقت سابق رئيس لجنة إقامة صلاة الجمعة في طهران، أنه استنادا الى القرار الاخير الصادر عن هيئة إقامة صلاة الجمعة في ايران، فقد تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة في يوم 28 شباط/ فبراير الاسبوع الماضي في طهران.

وقال سيد باقر بيشنمازي، "استنادا الى قرار هيئة إقامة صلاة الجمعة في البلاد الذي أبلغت به لجنة إقامة صلاة الجمعة في طهران، فقد تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة العبادية - السياسية في يوم 28 شباط/ فبراير في طهران وبعض مراكز المحافظات في البلاد".

واضاف بيشنمازي، ان هيئة إقامة صلاة الجمعة في البلاد ستصدر سريعا بيانا بشأن اقامة مراسم صلاة الجمعة، بعد مراجعة آخر المعلومات الطبية الواصلة اثر انتشار فيروس كورونا في البلاد.

كما اعلن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين انه بناءً على الاتصالات الهاتفية مع وزير التعليم والمسؤولين المعنيين، سيتم إغلاق المدارس حتى نهاية هذا الأسبوع وإذا لزم الأمربحث اغلاق المدارس الاسبوع المقبل سنعقد اجتماعا مساء الخميس المقبل أو صباح الجمعة وسنتخذ قرارا بشان ذلك .

وتشهد إيران إلى جانب عدة دول في العالم انتشارا متسارعا ومقلقا لفيروس كورونا، رغم الإجراءات الوقائية المعلنة، التي تشمل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

وأعلن علي رضا رئيسي نائب وزير الصحة الإيراني ظهر الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 77، في حين بلغ عدد الإصابات 2336./انتهى/