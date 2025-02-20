ايران تقيم مراسم تأبين الشهيد السيد حسن نصر الله في جميع انحاء البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المتحدث باسم مجلس التخطيط السياسي لأئمة الجمعة بالجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام علي نوري انه في ضوء تشييع ودفن جثمان امين عام حزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله يوم الأحد في بيروت، ستقيم هيئة إمامة الجمعة مراسم تأبين في اماكن اقامة صلاة الجمعة والمساجد المختارة في جميع أنحاء البلاد.

واضاف حجة الاسلام نوري: "وفقا للخطط الموضوعة يوم الأحد ، سيتم بعد اداء صلاتي المغرب والعشاء، عقد سلسلة من الانشطة التي تتضمن القاء خطابات وتلاوة القرآن الكريم وصلاة ليلة الدفن بصورة خاصة في اماكن اقامة صلاة الجمعة وفي المساجد الرئيسية في انحاء البلاد، لاتاحة الفرصة لمواطنينا لاحياء هذه المناسبة.

وفيما يتعلق بالمعلومات العامة والتغطية الإعلامية للمراسم، قال حجة الإسلام نوري: خلال اليومين المقبلين، ستكون تفاصيل المراسم متاحة للجمهور من خلال الاعلان عنها بصورة مكتوبة في شريط اسفل شاشة التلفزيون.