إيران تستنكر مزاعم الأميركيين المخادعة بشأن طريقة الجمهورية الإسلامية لاحتواء فيروس كورونا

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، يوم السبت، ردا على الاتهامات الاميركية لإيران، قائلا: هناك فقط دولة واحدة كاذبة ومخادعة توجه اتهامات واهية الى الايرانيين الذين يضحون بأنفسهم لصيانة البشرية في مواجهة التفشي العالمي لفايروس كورونا.

ونشر عباس موسوي مقطعا مصورا عن حضور وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الاميركي، وانتقد ترامب وفريقه في مكافحة كورونا، وكتب على صفحته في تويتر: عندما توجهون اصابع الاتهام نحو شخص، فاعلموا انكم توجهون اصابعكم الثلاثة الاخرى نحو انفسكم، وفقط هناك دولة واحدة مصابة بسوء الادارة والخداع والكذب يمكنها الى هذا الحد من الصلافة ان توجه اتهامات واهية الى الايرانيين الذين يبذلون جهودهم بكل تضحية وإيثار لصيانة البشرية في مواجهة التفشي العالمي لفايروس كورونا.

وتنصل بومبيو في جلسة الاستماع هذه عن الرد على سؤال: الا تعتقدون انه يجب صرف ميزانية إنشاء الحاجز الحدودي على إيقاف هذا المرض المعدي (كورونا) الذي اثار الهلع لدى العوائل الاميركية؟

وردا على سؤال آخر بشأن تصريحات ميك مالويني، مدير مكتب الرئيس الاميركي خلال الاجتماع السنوي للمحافظين بأن "فايروس كورونا كذبة هذه الايام" وهل تؤيدون مدير مكتب البيت الابيض بهذا الشأن؟، اكتفى بومببيو بالقول: ان وزارة الخارجية تبذل قصارى جهودها من اجل العناية بالمواطنين الاميركان.

وفي الختام، قيل له ان من المخجل انك لا تستطيع الرد على هذه السؤالات البسيطة.

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وفي تغريدة له على تويتر أدان تصعيد الحظر والارهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران وتاثيرات ذلك في وفاة المواطنين الايرانيين المصابين بفايروس كورونا.

وكتب: ان دونالد ترامب يعمل بحقد وبهدف تجفيف مصادر ايران اللازمة لمكافحة فايروس "كوفيد-19" (كورونا) لتصعيد الحظر اللاقانوني الاميركي في حين ان مواطنينا يفقدون حياتهم بسبب هذا (الفايروس).

وأضاف: ان العالم لا يمكنه ان يظل صامتا بعد الان في الوقت الذي يتناغم الارهاب الاقتصادي الاميركي مع الارهاب الطبي.

وكان بومبيو صرح في 25 شباط/فبراير الماضي، ان الولايات المتحدة قلقة للغاية من احتمال ان تكون ايران قد اخفت تفاصيل بشأن تفشي كورونا.