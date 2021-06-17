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١٧‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٦:١٨ م

خطيب زادة:

الانتخابات الرئاسية الايرانية ستقام في 133 دولة بالعالم

الانتخابات الرئاسية الايرانية ستقام في 133 دولة بالعالم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" : انه بفضل زملائي لدى الخارجية، ستقام انتخابات رئاسة الجمهورية للعام 2021، بالتزامن مع البلاد في 133 دولة بالعالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سعيد زادة كتب في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الخميس، انه "بالرغم من كافة العراقيل المتعلقة بجائحة كورونا في شتى الدول، الا ان انتخابات الرئاسة للعام 2021 ستجري بفضل جهود زملائي لدى الخارجية، في 234 صندوقا لدى 133 دولة.

واوضح، ان الانتخابات الرئاسية القادمة لا تقام في دولة كندا (بسبب عدم سماح الحكومة في هذا البلد)، واليمن (بسبب الحصار)، وسنغافورة (بسبب كورونا).

يذكر، ان انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الثالثة عشرة، والدورة السادسة لانتخابات مجالس البلديات والقرى الاسلامية في ايران، ستقام يوم الجمعة 18 حزيران / يونيو 2021./انتهى/

رمز الخبر 1915398
https://ar.mehrnews.com/news/1915398/

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