الانتخابات الرئاسية الايرانية ستقام في 133 دولة بالعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سعيد زادة كتب في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الخميس، انه "بالرغم من كافة العراقيل المتعلقة بجائحة كورونا في شتى الدول، الا ان انتخابات الرئاسة للعام 2021 ستجري بفضل جهود زملائي لدى الخارجية، في 234 صندوقا لدى 133 دولة.

واوضح، ان الانتخابات الرئاسية القادمة لا تقام في دولة كندا (بسبب عدم سماح الحكومة في هذا البلد)، واليمن (بسبب الحصار)، وسنغافورة (بسبب كورونا).

يذكر، ان انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الثالثة عشرة، والدورة السادسة لانتخابات مجالس البلديات والقرى الاسلامية في ايران، ستقام يوم الجمعة 18 حزيران / يونيو 2021./انتهى/