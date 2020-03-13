الرئاسة العراقية تستنكر العدوان الاميركي على مواقع للجيش والحشد

وجاء في بيان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية "تستنكر الرئاسة العراقية القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل أراضي العراق ومن ضمنها مطار كربلاء تحت الإنشاء، وأدى إلى استشهاد وجرح منتسبين في القوات الأمنية العراقية ومدنيين".

وأضاف "الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الدولة هي إضعاف ممنهج وخطير لقدراتها وهيبتها، بالتزامن مع مرحلة يواجه فيها العراق تحديات جسيمة وغير مسبوقة، سياسياً، اقتصادياً ومالياً، أمنياً وصحياً". وختم البيان “"تهيب رئاسة الجمهورية بالمجتمع الدولي دعم العراق في هذا المسعى واحترام سيادته وقراره الوطني المستقل".

و تعرض العراق الى اعتداء سافر من طائرات امريكية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي مغاوير الفرقة التاسعة عشر ومقر لواء ٤٦ الحشد الشعبي وفوج شرطة بابل الثالث في مناطق محافظة بابل في جرف النصر والسعيدات والبهبهاني ومنشأة الاشتر للتصنيع العسكري السابق ومطار كربلاء قيد الإنشاء الواقع على الطريق الرابط بين كربلاء والنجف مخلفا شهداء وجرحى.