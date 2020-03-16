شهداء وجرحى في قصف مكثف لطيران العدوان على المحافظات اليمنية

وأوضح مصدر أمني يمني، أن خروقات قوى العدوان بلغت 240 خرقاً بينها 28 اعتداء على رقابات الخامري والصالح وكيلو 16 والمنظر ، وتحليق ست طائرات حربية في أجواء شارع الـ 50 ومنطقة المنظر وكيلو 16 ومدينة الدريهمي المحاصرة ومدينة حيس و ست طائرات تجسسية في أجواء شارع الـ 50 ومنطقة المنظر .

واستحدثت قوى العدوان خمسة تحصينات قتالية في الجبلية و شارع الـ 50 وكيلو 16 و نفذت 53 خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي و 138 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى سقوط جرحى من المواطنين جراء اعتداءات المرتزقة المتواصلة على الأحياء السكنية القريبة من شارع الـ50، كما أصيب أحد أفراد التموين في نقطة رقابة الارتباط المشتركة في الخامري بنيران أسلحة المرتزقة المتوسطة على النقطة.

وأكد المصدر استشهاد أحد المواطنين متأثراً بجراحه جراء استهداف قوى العدوان للأحياء السكنية القريبة من شارع الـ50، فيما أصيب مواطن بجروح بشظايا مدفعية قوى العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بثلاث قذائف هاون منازل المواطنين في قرية الشجن بمدينة الدريهمي المحاصرة، وقصفت طائرة بدون طيار تابعة لقوى العدوان مدينة الدريهمي .

وأفاد المصدر بأن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

ولفت إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الأعروش بمديرية خولان وأربع غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة بيت حنش وادي حباب بمديرية صرواح في محافظة مأرب.