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٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٠:٢٩ ص

السبب في ارميينا...حل مشكلة بطء الإنترنت في إيران

السبب في ارميينا...حل مشكلة بطء الإنترنت في إيران

أعلن نائب وزير الاتصالات عن حل مشكلة انقطاع كابل الألياف الضوئية في أرمينيا، والذي كان قد تسبب في بطء خدمة الإنترنت في إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أعقاب ورود تقارير من بعض المستخدمين الليلة الماضية حول بطء الإنترنت، صرح بهزاد أكبري - نائب وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للاتصالات - بأن هذا الخلل نجم عن انقطاع في كابل الألياف الضوئية.

وكان أكبري قد أوضح أن بطء الإنترنت يعود إلى انقطاع كابل الألياف الضوئية في أرمينيا، مشيراً إلى أن الفرق الفنية تتابع الموقف وتعمل على إصلاح العطل.

كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للاتصالات عن شكره للمستخدمين على صبرهم ودعمهم حتى تم حل المشكلة.

وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، عبر صفحته الشخصية، أنه تمت معالجة مشكلة انقطاع كابل الألياف الضوئية في أرمينيا - التي تسببت سابقاً في بطء الإنترنت في إيران - وذلك في تمام الساعة 00:55 صباحاً.

/انتهى/

رمز الخبر 1973684
جواد ماستری فراهانی

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