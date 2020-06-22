رئيس إقليم كردستان يبحث في بغداد ملفات إقليمية وأمنية واقتصادية

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة "دعم قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وضرورة توحيد مواقف القوى السياسية في حماية السيادة الوطنية والدفاع عنها".

وتابع البيان: "كذلك تم بحث الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة الوطنية والتوغل العسكري في الإقليم مثلما تمت مناقشة مشاريع القوانين وأهمها قانون الإنتخابات والدفع نحو إكمال التصويت عليه في مجلس النواب كونه العامل الأساسي في إجراء انتخابات مبكرة".

وبشأن الانتهاكات التركية الأخيرة للأراضي العراقية من جهة الإقليم، أكد "هشام داود" مستشار رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" أن العراق لديه علاقات مع دول الجوار ويأمل أن تبقى هذه العلاقات قائمة على أساس المصالح المشتركة وأن لا تتحول الأراضي العراقية إلى نقطة للاعتداء على هذا البلد أو ذاك.