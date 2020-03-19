بالتعاون مع أبناء الشعب نأمل ان ينخفض معدل الإصابة بفايروس "كورونا"

وكانت تلك التصريحات خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الخميس بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي وحضور رؤساء اللجان الرئيسية في الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، في مكتب الرئيس الايراني.

وطلب الرئيس روحاني من وزير الداخلية في هذا الاجتماع ان يجري دراسة للاماكن المزدحمة في المحافظات المستهدفة يتم على اساسها الايعاز بإغلاق الأسواق والمجمعات التسويقية والمراكز التجارية (المولات) الى تاريخ 3 نيسان / ابريل القادم باستثناء محلات بيع المواد الغذائية (سوبر ماركت) والصيدليات وجميع السلع الضرورية التي يحتاجها الناس .

واشار روحاني الى تقرير وزير الطرق وبناء المدن حول انخفاض وتيرة التنقل والسفر في داخل البلاد هذه الايام مع بدء العطلة الربيعية وحلول راس السنة الايرانية الجديدة، معربا عن شكره لتعاون أبناء الشعب واستجابتهم لتوصيات وزارة الصحة في محاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

واضاف الرئيس روحاني، كما قال مسؤولو الشؤون الطبية في البلاد بأنه اذا استمر هذا التعاون من قبل ابناء الشعب في المستقبل فيمكننا حينئذ ان نشهد انخفاضا في معدل الإصابة بفيروس كورونا .

/انتهى/