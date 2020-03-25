اليمن.. لم يثبت أي حالة مؤكدة مصابة بكرونا

وقال متحدث اللجنة الفنية المشتركة لمكافحة كورونا لـ "قناة المسيرة" امس، "نتابع الوافدين من الخارج ونعمل على فحص العينات المشتبه به أولا بأول"، مؤكداً أنه "حتى الآن لم يثبت أي حالة مؤكدة في الجمهورية اليمنية".

وفي سؤال له حول الإجراءات الاحترازية ومراكز الحجر الصحي، أكد الدكتور الكحلاني أن الحصار يؤثر تأثيراً كبيراً على الإجراءات والتدابير في المحافظات، لافتاً أن العدوان سيتحمل مسؤولية الوباء لو دخل إلى اليمن إما بالتعمد والاستهداف أو غير ذلك.

وأضاف "نعاني نقصا في أجهزة التنفس الصناعي بسبب تدمير العدوان للقطاع الصحي واستهدافه له على مدى 5 سنوات بشكل مباشر وغير مباشر".

وأشار إلى أن ضعف النظام الصحي هو الذي جعل حكومة الإنقاذ تقر حزمة من القرارات والإجراءات التي ينظر إليها البعض أنها قاسية واستباقية.

وفي سؤال له حول مخزون الوزارة من عينات فحص وباء كورونا، قال الدكتور الكحلاني "وصلنا كميات من المحاليل والفحوصات وهي غير كافية والموجود في حدود 400 فحص مقدمة من منظمة الصحة العالمية، محذراً بأنها "سوف تستنفذ سريعاً".