كوريا الجنوبية تعلن إصابة 13 جنديا بـ"كورونا" ووزارة الدفاع تعزل 7500 عسكري

وأفادت الدفاع الكورية بأنه تم تأكيد 10 حالات مصابة بفيروس "كورونا" في الجيش، وحالة واحدة في كل من البحرية، والقوات الجوية ومشاة البحرية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد 833 حالة، كما بلغ عدد حالات الوفاة 8 حالات.

وفي أعقاب القفزة الكبيرة في عدد الإصابات على مدى الأيام القليلة الماضية بسبب انتشار العدوى في مدينة "دايغو" جنوب شرق البلاد، وأحد مستشفيات "تشونغ دو"، قررت السلطات فحص جميع أفراد الخدمة العسكرية الذين زاروا تلك المناطق أو تواصلوا مع الحالات المصابة، حيث تم عزل حوالي 7500 جندي في ثكناتهم.

وصرح مون هونغ سيك، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع، "هناك حوالي 350 شخصا ظهرت عليهم أعراض الإصابة، أو كانوا على اتصال مباشر بالمرضى.. لكننا طبقنا معايير الحجر الصحي الصارمة كإجراء وقائي".

وبينما رفعت الحكومة مستوى التأهب إلى مستوى "خطير"، وهو أعلى مستوى في النظام المكون من 4 مستويات، فقد وضعت الوزارة تدابير إضافية لاحتواء تفشي المرض، وتشمل التدابير إيقاف جميع التدريبات العسكرية الخارجية في جميع أنحاء البلاد، حيث أمرت الوزارة منْ يقومون بالتدريبات العسكرية خارج ثكناتهم بالعودة إلى قواعدهم على الفور.

كما أصدرت الوزارة أيضا، تعليمات متعلقة بالعمليات لجميع الفروع العسكرية، أكدت فيها على اتخاذ التدابير الإضافية لضمان يقظة الأفراد في المواقع البرية الحدودية ومراكز القيادة العسكرية، وبين المسؤولين عن أنظمة المراقبة البحرية والجوية.

وشدد المتحدث مون هونغ سيك قائلا: "مع أخذ الوضع الحالي على محمل الجد، سيحافظ جيشنا على الاستعداد القوي، وسيدعم بشكل استباقي جهود الحكومة للتغلب على الكارثة".

جدير بالذكر أن الوزارة بدأت في الكشف عن البيانات الرسمية حول حالات الإصابة بين الجنود مرتين يوميا.

المصدر: روسيا اليوم