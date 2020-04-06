الحوزة العلمية تدعو منظمة الأيسيسكو للتعاون المشترك من أجل إحتواء وباء كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير الحوزة العلمية في قم حجة الاسلام عليرضا اعرافي أبرق برسالة الى رئيس منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الأيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، إستهلت بالآية القرآنية الكريمة " قُلْ لَنْ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَ عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ" وأكد خلالها أن القادة الدينيين في ايران وفي مدينة قم يعربون عن قلقهم ازاء تفشي وباء كورونا ويدعون الله تعالى للتخلص من هذه الجانحة كغيرها من التحديات التي يواجهها العالم في عصرنا الحالي، مشيرا الى أن المرجعية الدينية وفقا لتعاليم القران والسنة النبوية، لم ولن تقع في ورطة المفارقة بين "الدين والعلم" وبين "الدعاء والعلاج"، وتعتبر أنه من الضروري الاجماع بين التوجه الى الخالق تعالى والتضرع اليه وتزكية النفس والالتزام بالتعليمات الصحية الاجتماعية والفردية.

وأضاف في الرسالة: لا شك ان مواجهة التحديات المعاصرة بما فيها الظلم والتمييز والحظر غير الانساني والمشاكل البيئية والحرب والارهاب وانتاج وإمتلاك أسلحة الدمار الشامل (WMD)، تحتاج الى إجماع وتعاون دولي سيما بين النخب والجمعيات العلمية في العالم الاسلامي، والفرصة متاحة حاليا للدول الاسلامية كي تستفيد من تعاليمها الاسلامية وعبر التمسك بمبدأ التلاحم والاتحاد الاجتماعي الذي ينص اليه من القران الكريم والفقه والاخلاق الاسلامية والقيم الانسانية المبطنة في الروايات الاسلامية، للحد والتخفيض من تداعيات هذا الوباء.

وتابع: أن الحوزة العلمية تعتبر أن الالتزام بمبادئ الاسلام تؤدي الى السعادة في الدنيا والآخرة وتطالب بإعادة النظر في التوجهات العصرية حول موضوع البيئة ومواجهة السياسات اللا مسؤولة لبعض الدول سيما الدول الصناعية والسعي وراء الغاء الحظر المفروض واحتلال للدول الاسلامية وإنهاء ما تمارسه دول الاستكبار العالمي من ارهاب ودعم للإرهاب، وكمؤسسة دينية وعليمة ندعوا الى الالتزام بالمبادئ الانسانية المشتركة والاسلامية والعقلانية، ونعلن عن استعدادنا لتبادل وجهات النظر والتعاون العلمي والبحثي والثقافي من أجل مواجهة كورونا وباقي التحديات العصرية، مع باقي المؤسسات المنضوية تحت مظلة جنابكم./انتهى/.