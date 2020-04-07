ايران تستبدل الاستعراض العسكري بمناسبة يوم الجيش بـ"إستعراض الخدمة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذا التصريح جاء خلال مؤتمر صحفي للأدميرال سياري أقيم اليوم الثلاثاء في مقر اركان الجيش، حيث هنأ بمناسبة الاعياد الشعبانية قائلا: أن الاستعراض العسكري للقوات المسلحة والجيش اقيمت كل عام منذ انتصار الثورة في طهران ومراكز المحافظات الاخرى، حيث يتم استعراض قدرات الجيش وجهوزيته التامة.

وأضاف: نظرا لإستشراء وباء كورونا في هذا العام واعتبارا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا والقائد العام للجيش وبالتنسيق مع الاركان العامة للقوات المسلحة ووجهة نظر قائد الثورة الاسلامية، سوف يتم استبدال مراسم العرض العسكري هذا العام بمشروع آخر.

وأوضح: سيتم اجراء مراسم تحت عنوان "استعراض الخدمة" بدلا عن الاستعراض العسكري، بشعار "مدافعو الوطن، رفاق السلامة" في الـ17 من نيسان/ابريل.

وأكد باقري أن تفشي كورونا في البلاد لم يؤثر سلبيا على قدرات الجيش ومع الالتزام بالتعليمات الصحية تمكنا من انجاز مهامنا في الحفاظ على القوتنا وقدراتنا الدفاعية وأمن البلاد بافضل شكل ممكن، مشيرا الى توظيف الجيش لكافة إمكانياته الطبية من أجل خدمة الشعب في ظل الظروف السائدة جراء تفشي الوباء.

وفيما يتعلق بمراسم "استعراض الخدمة" كبديل للإستعراض العسكري في هذا العام أوضح باقري: سوف تبدأ هذه المراسم منذ غدا الاربعاء (8 نيسان/ ابريل) وتستمر لغاية الشهر الايراني القادم (الذي يبدأ منذ الـ20 من نيسان/ ابريل)، حيث سيتم مضاعفة الخدمات الصحية التي تشمل تعقيم المعابر والاحياء وتوزيع الحزمات الصحية في المناطق النائية وتخصيص المزيد من أسرّة المستشفيات والمعدات الطبية.

كما اعلن سياري عن الغاء مراسم تكريم الشهيد الفريق "صياد شيرازي" ومراسم يوم الجيش في حرم الامام الخميني (ره) بحضور القادة العسكريين ورئيس الجمهورية، لمنع تجمع الاشخاص./انتهى/.