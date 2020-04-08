  1. إيران
٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٥:٠١ م

ظريف يتشاور مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان

ظريف يتشاور مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان

أكد وزير الخارجية الايرانية "محمد جواد ظريف"، اليوم الأربعاء، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الارميني والاذربيجاني ، استعداد طهران لنقل خبراتها وتجاربها في مجال مكافحة فيروس "كورونا".

وذكرت دائرة الاعلام في الخارجية الايرانية ان ظريف تلقى اليوم الاربعاء اتصالين هاتفيين من نظيريه الاذربيجاني " المار محمد يارف" والارميني "  زوهراب مناساكانيان"  حيث اعرب الوزيران عن تضامن بلديهما مع ايران في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

من جهة ثانية كتب ظريف تغريدة على تويتر باللغة الروسية رحب فيها بفكرة روسيا الموسومة ( الممر الاخضر بدل الحرب الاقتصادية والحظر ) .

واشار ظريف الى ان العديد من الدول اغلقت حدودها الجغرافية للحد من انتشار كورونا ولكنها فتحت حدود ارسال المساعدات ، اما الرئيس الامريكي دونالد ترامب فقد رفض الدعوات الدولية لرفع الحظر عن ايران من اجل مواجهة كورونا والحيلولة دون انتشاره لدول الجوار.

رمز الخبر 1903269

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