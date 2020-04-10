روحاني يؤكد ضرورة الإسراع في منح قرض للشرائح الضعيفة المشمولة بالدعم الحكومي

وفي اتصال هاتفي مساء اليوم الخميس مع مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت، اشار الرئيس روحاني الى برامج الحكومة الرامية لخفض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن توقف بعض الاعمال بسبب تفشي فيروس كورونا وتاكيدات سماحة قائد الثورة في تصريحاته اليوم، مؤكدا على الاسراع بتنفيذ مشاريع الدعم الحكومي ومنها منح قرض ميسر بقيمة 10 ملايين ريال للشرائح الضعيفة.

واكد الرئيس روحاني على منح هذا القرض لكل من الاسر المشمولة بالدعم الحكومي (23 مليون اسرة).

من جانبه قدم رئيس منظمة التخطيط والميزانية تقريرا حول مسار تنفيذ هذا المشروع وكذلك المشاريع الانمائية التي يجب ان تنتهي حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2021).