الموقف القتالي على الجبهات ... القسم الثاني

وكالة مهر للأنباء_ م. وليد صالح: في نهاية اليوم ال 405 للمعركة، واليوم 56 لبدء معركة جنوب لبنان البرية، يظهر من جبهات القتال ان المعركة مستمرة وقد تتوسع، فيما يظهر حزب الله نفسا طويلا في القتال وغير مستعجل في اي فعل بما يؤشر على حرب استنزاف طويلة فيما شهدت الايام الاخيرة تطورات عدة على جبهات القتال.

وضع الجبهة الداخلية للعدو

سيتم طرح قانون المجالس الدينية، المسمى "القانون الحاخامي المخفف"، للتصويت الأول في الكنيست غدا، بناء على طلب شاس على ما يبدو ، ويسعى القانون إلى إحداث تغيير في طريقة موازنة المجالس الدينية، والتي بموجبها سيُسمح للحكومة بموازنة رواتب المجالس ومعاييرها، وكذلك مبالغ المشاركة التي تتقاضاها من الحكومة، وفي المرة الماضية، تم تأجيل طرح القانون بسبب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، لم يكن لديه أغلبية محاولة لطرح القانون للتصويت الأول غدا مقابل قانون يمنح صلاحيات إضافية لوزير التراث عميحاي إلياهو.

- سيتم إبعاد عضو الكنيست عوفر كاسيف من الكنيست حتى ربيع عام 2025، وسيتم حرمانه من راتبه لمدة أسبوعين، وذلك بعد انضمامه إلى الإجراءات ضد "إسرائيل" في لاهاي، واتهام الجيش بارتكاب مذابح، وهذه أقسى عقوبة في تاريخ لجنة الاخلاقيات

- من المقرر أن تناقش المحكمة يوم الأربعاء طلب نتنياهو تأجيل شهادته لمدة شهرين ونصف. ومكتوب أيضًا أن الادعاء سيقدم رده على طلب نتنياهو إلى المحكمة بحلول يوم غد.

- يدعوت أحرنوت : إذا توقفت أوامر التجنيد البالغ عددها 7000 لليهود الحريديم، أو اختفت، أو تبخرت أو تلاشت، فإن يسرائيل كاتس هو سياسي صغير، حصل على تعيين سياسي لأن نتنياهو قال لنفسه: "ليس لدي مشكلة في إخضاعه، ليس لديه عمود فقري.

إذا لم يصدر يسرائيل كاتس الأوامر السبعة آلاف، وإذا لم يعلن أنه لن تكون هناك قوانين تهرب خلال مناوبته، فلن يتم تذكر أي شيء فعله. سينزل من مسرح التاريخ كشخص أتيحت له فرصة أن يكون وزيرا للأمن، وفضل أن يكون وزيرا للتهرب.

الدعم الدولي للعدو :

- صحيفة "الإيكونوميست":

• الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 18 مليار دولار منذ أكتوبر 2023.

- اتصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بوزير جيش العدو المقال يوآف غالانت وشكره على كونه "شريكا وصديقا موثوقا به، حيث كانت خبرته ومهنيته وحكمه في التعامل مع التحديات الأمنية العاجلة موضع تقدير كبير". كما أعرب أوستن عن "أمله وتوقعه بالحصول على نفس الشراكة الجيدة وعلاقة العمل مع وزير الجيش القادم"، وأبلغ جالانت أن "الولايات المتحدة عززت مواقفها في الشرق الأوسط لحماية القوات الأمريكية والإسرائيلية".



- استطلاع القناة 12: 55% من الصهاينة يعتقدون أن الحرب في غزة مستمرة لاعتبارات سياسية -خاصة بنتنياهو- و36% يعتقدون أن اعتبارات استمرار الحرب هي أمنية - و62% يعتقدون أن وزير الجيش الجديد يسرائيل كاتس غير مناسب لهذا المنصب، و58% لا يثقون بنتنياهو جراء الإجراءات الأخيرة داخل الحكومة

- قناة كان العبرية: مصر عرضت على الكيان تولي تدريب قوات من الشرطة الفلسطينية في مصر من أجل إرسالهم إلى غزة في اليوم التالي للحرب

- تعيين مؤيدين كبيرين للعدو في أعلى المناصب في إدارة ترامب:

• سيتولى السيناتور ماركو روبيو منصب وزير الخارجية، وسيكون مايكل والتز مستشار الأمن القومي. وأعرب كلاهما عن دعمهما للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وهزيمة حماس وحزب الله

عمليات المقاومة الاسلامية ( حزب الله ) وتكتيكات القتال :

نفذ حزب الله يوم 9\11\2024 ، 27 عملية، منها 3 عمليات استهدفت مواقع عسكرية في حيفا، وعملية استهدفت موقعا في تل أبيب، وعملية اسقاط طائرة هرمز 450، كما نفذ الحزب يوم 10\11\2024 ، 27 عملية منها عملية واحدة على موقع عسكري في حيفا، كما نفذ الحزب يوم 11\11\2024، 22 عملية منها 3 عملياتةاستهدفت مواقع عسكرية في حيفا، ونفذ الحزب يوم 12\11\2024، 20 عملية منها عمليتي استهداف مواقع عسكرية في حيفا، وعملية على موقع عسكري في تل أبيب، وعمليتي استهداف لطائرات هرمز 450، ونفذ الحزب يوم 13\11\2024 ، 24 عملية ، منها 4 عمليات على مواقع عسكرية في تل ابيب، وعمليتا استهداف لطائرات هيرمز 450، كما نفذ الحزب يوم 14\11\2024، 32 عملية منها عمليتي استهداف لموقعين عسكريين في حيفا، وعملية استهداف لموقع في تل ابيب، وعملية اسقاط لطائرة هيرمز.

- بلغت مجموع العمليات التي نفذها حزب الله ضد العدو منذ 1\10\2024 ( بدء الغزو البري)

1079 عملية، موزعة نحو عمق كيان العدو ( عمليات خيبر) ومواقع العدو ومستوطناته شمال فلسطين المحتلة وقوات العدو المتوغلة.

- بلغ مجموع عمليّات القوّة الجويّة في المُقاومة الإسلاميّة منذ بدء معركة طوفان الأقصى وحتى 12-12-2024 أكثر من 315 عمليّة، أُطلق خلالها أكثر من 1000 مُسيّرة من مختلف الأحجام والمهام. منها أكثر من 105 عمليّات، أُطلق خلالها أكثر من 300 مُسيّرة، منذ بدء معركة أولي البأس في 17-09-2024 وحتى تاريخه.



الحرب النفسية التي تشنها المقاومة الاسلامية ( حزب الله ) :

● صرح غرفة عمليّات المقاومة الإسلاميّة على الآتي:

- إن القرار الذي اتخذته قيادة جيش العدو الإسرائيلي بالإنتقال إلى المرحلة الثانية من "المناورة البريّة" في جنوب لبنان لن يكون مصيره سوى الخيبة، وسيكون حصاده الحتمي المزيد من الخسائر والإخفاقات؛ وإن مجاهدينا في الإنتظار.

- إن المُقاومة قد اتخذت ضمن خططها الدفاعيّة كل الإجراءات التي تمكنها من خوض معركة طويلة لمنع العدو من تحقيق أهدافه دفاعا عن حرية وسيادة بلدها، ورفعة وكرامة شعبها الأبي. ونؤكد أن الجبهة في كل المحاور والقطاعات تمتلك العديد والعتاد اللازمين ومن مختلف الإختصاصات العسكريّة لخوض هكذا معركة.

- بالرغم من الإدعاءات التي يطلقها العدو عن السيطرة على قرى الحافّة الحدوديّة، تمكّن مجاهدونا خلال الأيام الماضيّة من تنفيذ العديد من الرمايات الصاروخيّة من على الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة باتجاه العمق المُحتل، كما تمكنوا من مفاجأة العدو باشتباكات مباشرة خلف خطوط انتشاره.

- إن سلسلة عمليّات خيبر مُستمرّة وبوتيرة مُرتفعة، ولن يتمكّن العدو بالرغم من كل الإطباق الإستعلامي والحملات الجويّة التي يشنّها، من إيقاف هذه العمليّات التي تصل إلى أهدافها العسكريّة وتُحقق إصابات مؤكدة، وتُدخل مع كل صاروخ ومُسيّرة تُطلق، مئات آلاف المستوطنين إلى الملاجئ.

- نشر الاعلام الحربي في حزب الله :

⭕️ من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تحشّدات لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام ومحيط بلدة مارون الراس على الحدود الجنوبية.

⭕️فيديو بعنوان بيننا وبينكم الميدان

⭕️ فيديو رسالة من مجاهدي المقاومة الإسلامية إلى سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله).

⭕️مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة حيفا التقنية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي بصواريخ "فادي" وصواريخ "نصر 1"

⭕️مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تحشّدات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط بلدتي شبعا وكفرشوبا

⭕️ مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع "أفيتال" التابع لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بصواريخ "ملاك١"

⭕️مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة حيفا البحرية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي بمُسيّرات انقضاضيّة

⭕️مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلة بصليات من صواريخ "فادي 1" و "ملاك 2"

⭕️مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية جرافة عسكريّة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا على الحدود اللبنانية الجنوبية

⭕️ فيديو لرسالة من مجاهدي المقاومة الإسلامية إلى عوائل الشهداء الكرام.

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية:

⭕️مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تحشّدات لجيش العدو الإسرائيلي في محيط بلدة مركبا على الحدود الجنوبية.

⭕️مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة شراغا التابعة لجيش العدو الإسرائيلي الواقعة بين نهاريّا وعكّا.

⭕️ فيديو رسالة من الشيخ نعيم قاسم الامين العام للحزب للمجاهدين.

☆تعقيب: الرسائل المتبادلة عبر الاعلام بين المقاومين والشيخ نعيم قاسم تظهر مدى الانضباط التنظيمي والقوة الهرمية للحزب وهي رد ذكي من حزب الله على كل الهجوم الاعلامي الذي استهدف الشيخ نعيم قاسم وكفاءته القيادية ومدى ترابط الحزب داخليا, في نقطة ثانية عاد الاعلام الحربي في حزب الله الى اصدار خرائط توضيحية للاهداف التي ضربها الحزب في الكيان وهذا كان ساريا بشكل قبل الغزو البري لجنوب لبنان.

عمليات المقاومة في غزة :

- نفذت كتائب الشهيد عز الدين القسام عدة كمائن ضد جيش العدو استهدفت فيها دبابتين وناقلتي جند وجرافتين عسكريتين كما نفذت الكتائب 7 كمائن ضد مشاة العدو وعمليتي إغارة على منشآته، وكانت العمليات وفق التالي:

● استهدف جرافة عسكرية صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "RPG" في حي القصاصيب بجباليا شمال القطاع.

● الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بيت قتيل وجريح في منطقة البركة غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

●استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً بقذيفة "RPG" مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

●استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" واستهداف جرافة عسكرية بعبوة "رعدية" قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

● القصف بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى قوات العدو في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

●قصف قوات العدو داخل موقع الرشيد للقيادة والسيطرة بعدد من صواريخ رجوم وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

● استهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "تاندوم" في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

● تفجير أحد المنازل بعبوة شديدة الانفجار فور وصول 10 جنود صهاينة لداخله وإيقاعهم بين قتيل وجريح عصر أمس الاثنين في منطقة أرض سليمان بحي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال القطاع.

● قنص جندي صهيوني واستهداف قوة راجلة بقذيفتين مضادتين للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في مدينة جباليا شمال قطاع غزة

●استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع.

●استهداف قوة صهيونية قوامها 7 جنود داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والإجهاز عليها من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية قرب مسجد "أولي العزم" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

●استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ومن ثم اعتلائها والإجهاز على طاقمها واغتنام رشاش منها قرب مدرسة "الفاخورة" غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة

● استهدف جرافة صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مدرسة "شادية أبو غزالة" غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

●استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح شمال غرب مدينة غزة.

●قصف قوات العدو المتوغلة في محيط منطقة الواحة شمال مدينة غزة بقذائف الهاون.

- نفذت سرايا القدس الإعلام الحربي عدة عمليات وفق التالي:



● القصف بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين بقذائف الهاون مركز قيادة وسيطرة للعدو الصهيوني داخل الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

● استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "تاندوم" صهيونية متوغلة في منطقة التوبة وسط مخيم جباليا.

●استهداف جرافة عسكرية صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" في شارع العجارمة وسط مخيم جباليا.

● القصف بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم بقذائف الهاون الثقيل جنود العدو الصهيوني في موقع الرشيد على محور "نتساريم".

●قصف مستوظنات غلاف غزة برشقة صاروخية.



عمليات المقاومة في الضفة:

- جرت اشتباكات بين وحدات المقاومة في طوباس وجنين ونابلس، وتركزت الاشتباكات في بلدة عقابا ووادي التياسير ومخيم العين ودوار وادي الفارعة.

12- عمليات جبهات الاسناد:

- نفذت المقاومة الاسلامية العراقية 22 عملية, استهدفت مواقع عسكرية للعدو في مختلف انحاء الكيان.

- نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ الأولى استهدفت من خلالِها حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةِ ( إبراهام ) المتواجدةِ في البحرِ العربيِّ، وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ،والعمليةُ الثانية استهدفت مدمرتينِ أمريكيتينِ في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ، واستمرتِ العمليتانِ ثمانِ ساعات.

الحرب النفسية التي تشنها فصائل المقاومة:

- عرض الاعلام الحربي في كتائب القسام:

كتائب الشهيد عز الدين القسام:

●مشاهد لاستهداف دبابة "ميركفاه" صهيونية في محيط منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

●مشاهد التحام مقاتلي القسام مع آليات العدو في محور التوغل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

●مشاهد لقصف تحشدات العدو في محور "نتساريم" بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم بقذائف الهاون وصواريخ الـ "107".

●فيديو لطائرة "كواد كابتر" صهيونية تم الاستيلاء عليها خلال مهمة استخباراتية لها وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

- عرض الاعلام الحربي في سرايا القدس فيديو ل اسير من كيان العدو لديها اسمه "الكسندر توربانوف" يوجه فيها رسالة عن وضعه في الاسر لكيان العدو.

الدعم الدولي :

- تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في حفل بمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، وقال إن "إيران ستقف دائما إلى جانب لبنان والمقاومة والأمة الإسلامية". وإذا اتسعت الحرب فإنها لن تقتصر على غرب آسيا فحسب، بل قد تصل إلى بلدان مختلفة في العالم. وسلاح المقاومة هو دم نصرالله”.

- تحدث السيد الرئيس بشار الأسد في المؤتمر غير العادي لمؤتمر القمة الاسلامية: "لقد مر عام وما زال العدوان مستمرا. نحن نؤيد السلام ونريد منع إراقة الدماء. وقف الدمار والجرائم هو أولويتنا القصوى الآن. المشكلة هي الحكومة الصهيونية المتطرفة. إنها ليست دولة بل دولة". الكيان المحتل لا يمكنك التحدث مع المجرم بلغة الأخلاق".



ختاماً

رغم الزخم الاعلامي الذي يتم بثه لمحللين عسكريين ان جيش العدو دمر خط الدفاع الاول لحزب الله جنوب لبنان وانه سينتقل للخط الثاني لكن لايمكن اعتبار هذه التحليلات الا حرب اعلامية نفسية، فحزب الله بنى مواقع هندسية هجومية على الحافة الامامية وليست دفاعية، اما النقطة الثانية فان العدو انسحب الى خلف الحدود وبالتالي هو لم يحقق اي هدف تكتيكي او استراتيجي حيث ان وحدات المقاومة اطلقت صليات صاروخية من الحافة الامامية التي اعتبرها العدو انه دمر مواقع العدو بشكل كامل. وحزب الله جاهز لحرب طويلة مؤلمة ومستعد لكل السيناريوهات المفترضة للحرب.