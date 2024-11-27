 إيران تدعو دول البريكس الى إعطاء الأولوية للاقتصاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اجتماع الممثلين الوطنيين لدول مجموعى البريكس المعروف باسم "شيربا" بدأ هذا العام في يكاترينبرج بروسيا.

وفي هذا الاجتماع، سيتم تلخيص أنشطة رئاسة روسيا لمجموعة البريكس لمدة عام واحد وسيتم استعراض أولويات البريكس للعام المقبل برئاسة البرازيل.

ودعا مستشار وزير الخارجية الإيراني وممثل ايران في دول البريكس، خلال كلمته في هذا الاجتماع، إلى إنشاء أمانة رشيقة ومنخفضة التكلفة لمجموعة البريكس وأكد على ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية والمالية وإعطاء الأولوية لها في أنشطة المجموعة.

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