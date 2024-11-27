هيئة تحرير الشام الإرهابية تشن هجوم على حلب + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء،، انه وثقت كاميرا وكالة تسنيم للأنباء صوراً لمدينة حلب، تشير إلى وجود اشتباكات حول هذه المدينة ومحاولة المجموعات الإرهابية مهاجمة هذه المدينة الاستراتيجية.

وقد بدأت مجموعة تحرير الشام الإرهابية تحركات واسعة النطاق في أطراف مدينة حلب قبل بضعة أشهر، ولذلك تمركزت في هذه المنطقة وحدات من القوات المدرعة التابعة للجيش السوري للتصدي لها.

وياتي قرار إرهابيو هيئة تحرير الشام ببدء عملياتهم في شمال سوريا اليوم، بالتزامن مع وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني ولبنان ووقف الهجمات على جنوب هذا البلد، من أجل العمل بالتوازي مع إسرائيل ضد محور المقاومة.