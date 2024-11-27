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٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٢٠ م

الرئيس الايراني يهنئ نظيره الموريتاني باليوم الوطني لبلاده

الرئيس الايراني يهنئ نظيره الموريتاني باليوم الوطني لبلاده

ارسل الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان"، برقية تهنئة الى نظيره الموريتاني "محمد ولد الشيخ الغزواني"، بمناسبة حلول اليوم الوطني في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" في برقية تهنئة الى نظيره الموريتاني "محمد ولد الشيخ الغزواني"، لمناسبة حلول اليوم الوطني في هذا البلد: انني على يقين بأن العزيمة والارادة المشتركة لدى قادة البلدين، من اجل توظيف الطاقات المختلفة، تجسد افاقا واضحة في سياق تطوير التعاون الثنائي وتعزيز الاواصر القائمة على اسس الصداقة والاخوة، بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية؛ ووفقا لمبدأ التفاهم والتعاون المتبادل، وخدمة لمصالح الشعبين الايراني والموريتاني والعالم الاسلامي.

رمز الخبر 1951277

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