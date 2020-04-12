قائد الثورة يحث التلامذة اللبنانيّين على العمل على إنشاء عالم ينعم بالأمن والإنسانيّة

وافادت وكالةمهر للأنباء انه عقب إقامة مسابقة تحمل عنوان "رسالة إلى القائد" في مدارس المهدي في لبنان، تمّ تقديم مجموعة من رسائل التلامذة اللبنانيّين إلى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حيث وجّه سماحته ردّاً عليها.



وفي ردّه على رسائل طلاب مدارس المهدي في لبنان، شكر قائد الثورة الإسلامية مشاعرهم النقيّة والطاهرة، ثمّ أوصاهم باكتساب العلم وتحصيل التقوى والإيمان.

كما أوصى الإمام الخامنئي التلامذة اللبنانيّين بالاستعداد لمستقبل أفضل والعمل على إنشاء عالم ينعم بالأمن والإنسانيّة والأخلاق.

يجدر الذكر أنّ مدارس المهدي تضمّ ١٧ فرع وأكثر من ٢٠ ألف طالب، وهي واحدة من المؤسسات التربويّة والتعليميّة التابعة لحزب الله في لبنان وقد بدأت نشاطها عام ١٩٩٣ ميلادي في سبيل تحقيق هدف تعليم وتربية أجيال مؤمنة وواعية.

جاء النّص الكامل لردّ الإمام السيد علي الخامنئي على رسائل طلّاب مدارس المهديّ كما يلي:

بسمه تعالى، أبنائي الأعزّاء، اطّلعت على رسائلكم الزاخرة بالحبّ وأنا شاكرٌ لمشاعركم النقيّة والطاهرة. اجتهدوا يا أعزّائي في إعداد أنفسكم لمستقبل أفضل ولإنشاء عالم ينعم بالأمن والإنسانيّة والأخلاق. العلم والإيمان والتقوى ذخائر الإنسان الحقيقية؛ فلتدأبوا على تحصيلها في أنفسكم. أسأل الله جلّ وعلا أن يمنّ عليكم بالسعادة.