ظريف: ليس لدينا لا سلاح ولا صاروخ نووي/لا يمكن لأميركا وأوروبا أن تعظا إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب "محمد جواد ظريف" في تغريدة له على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة ،إن الولايات المتحدة خلافا للقرار 2231 الصادرة من قبل مجلس الأمن ،منذ عام 2017 تقوم بالغطرسة.

و اشار إلى أن أوروبا تقاعست عن العمل بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي ، قائلا: "اوروبا بدلا عن تطبيق القرار 2231 تتبع سياسات أمريكا . لا يمكن لايهما ان تعظا إيران بناء على التفسير الخاطىء لقرار مجلس الأمن رقم 2231.

وأكد أن ايران لا تمتلك سلاحا نوويا ولا صاروخا مصمما لمثل هذه الاسلحة المروعة، قائلا، قولو من لديه مثل هذه الاسلحة و الصواريخ؟

و أطلقت قوات حرس الثورة الإسلامية صباح الأربعاء أول قمر صناعي عسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية بنجاح.

و تم استخدام الصاروخ "قاصد" في إطلاق القمر الصناعي "نور 1"

بعد الإطلاق الناجح للقمر الصناعي نور 1 ، أعرب بعض المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين عن قلقهم بشأن هذه الخطوة وزعموا أن إيران انتهكت القرار 2231./انتهى/