ظريف يهنئ بمناسبة العيد الوطني لهولندا و يؤكد على تعزيز العلاقات

وهنأ ظريف نظيره الهولندي بالعيد الوطني لبلاده، عبر هذه الرسالة، متمنيا السعادة والازدهار للشعب والحكومة في هولندا.

واكد وزير الخارجية الايراني على التعاون بين الدول على الصعيد العالمي من اجل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واعرب عن امله بالمزيد من تعزيز العلاقات الودية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في ظل الارادة والجهود المشتركة من الجانبين.

وكان وزير الخارجية الهولندي ستيف بلاك قد زار ايران قبل اكثر من شهرين.

وقالت الخارجية الايرانية ان المحادثات بين وزيري الخارجية في تلك الزيارة شملت العلاقات الثنائية والاتفاق النووي وآلية اينستكس وابعاد اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني وحادثة سقوط الطائرة الاوكرانية واهم التطورات الاقليمية والدولية منها المتعلقة بالعراق وافغانستان واليمن وسوريا.