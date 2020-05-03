استئناف إقامة صلاة الجمعة في 157 مدينة ايرانية عقب شهرين من تعليقها

وقال مساعد رئيس لجنة شؤون التخطيط لائمة الجمعة في ايران علي نوري، في تصريح أدلى به اليوم الاحد، إن استئناف إقامة صلاة الجمعة في البلاد سيكون في إطار الالتزام بالقواعد الصحية.

وأضاف: إن إقامة صلاة الجمعة في هذه المدن يتم وفق قرار اللجنة الوطنية المسؤولة عن الحد من تفشي فايروس كورونا، معربا عن أمله بزيادة استئناف إقامة صلاة الجمعة في المزيد من مدن البلاد.

وتابع: إنه سيتم فتح أبواب المساجد في 132 مدينة اعتبارا من يوم غد (الاثنين) مع الالتزام بجميع القواعد الصحية المرتبطة للحد من تفشي فايروس كورونا./انتهى/