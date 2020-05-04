حركة "النجباء" العراقية توزع سلل غذائية في فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن المقاومة الإسلامية حركة النجباء في إطار استمرار حملتها لمساعدة الأسر المحتاجة وخدمة أسر المجاهدين في العراق وإيران وسوريا، قامت بتنظيم حملة لتوزيع مساعدات على العوائل الفلسطينية.

وقام موظفو مكتب الحركة في غزة بتوزيع سلل غذائية وصحية ومجموعة متنوعة من الهدايا الرمضانية على أسر الشهداء والسجناء في منطقة الشجاعية والمناطق الشمالية من قطاع غزة، ولاجل حفظ كرامة هذه العوائل تم ذلك في الليل وبشكل غير علني.

هذا يأتي في وقت تقوم الدول الرجعية العربية في المنطقة بتقديم المساعدة للكيان الصهيوني بدلاً من دعم الفلسطينيين المحاصرين في ذروة أزمة كورونا./انتهى/