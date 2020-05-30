حركة النجباء في قطاع غزة تثير هلع الصهاينة

نقلت وكالة مهر للأنباء عن مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن مركز دراسات صهيوني يدعى "مركز المعلومات والاستخبارات حول الارهاب" (تابع لمكتب التراث الاستخباري الاسرائيلي) نشر نبأ توزيع سلل غذائية بين عوائل الشهداء في قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان المبارك من قبل المقاومة الاسلامية حركة النجباء.

وجاء في تقرير مركز الدراسات الذي يهدف الى تحذير النخب السياسية والامنية الصهيونية، أن "حركة النجباء" فصيل شيعي عراقي موالي لايران أقدمت على توزيع سلل غذائية وطبية وهدايا رمضانية في قطاع غزة.

وذكر التقرير بعد البحث في الشبكة العنكبوتية عن وسائل اعلام محور المقاومة، أن هذه ليست المرة الاولى يرد فيها نبأ عن نشاط الحركة في غزة، حيث قامت دائرة العلاقات الدولية لحركة النجباء عقدت مؤتمراً في غزة تحت عنوان "أمريكا الشيطان الاكبر" لدراسة الدور الامريكي في مواجهة محور المقاومة والسياسة الصهيونية التوسعية.

وختم المركز تقريره أن هذا المؤتمر انعقد بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الحركات الجهادية والمحللين السياسيين في مركز "اطلس" للدراسات الصهيونية في قطاع غزة.

