استشهاد 3 من عناصر الحرس الثوري باشتباكات مع المناهضين للثورة في كردستان

وافادت وكالة مهر للأنباء، أنه نقلاً عن مقر حمزة سيد الشهداء (ع) ،انه وعقب اندلاع اشتباكات بين قوات حرس الثورة الاسلامية بمحافظة كردستان مع زمرة مناهضة للثورة في منطقة ديواندره استشهد النقيب شكيبا سليمي مع اثنين من افراد وحدته.

واعلن مقر حمزة سيد الشهداء (ع) في بيان عن استشهاد النقيب شكيبا سليمي ، أحد القادة البواسل والشجعان لحرس بيت المقدس ومساعد شؤون العمليات لمقر الشهيد شهرامفر بكردستان ، بعد مشوار من الكفاح والتضحية من أجل ارساء دعائم الأمن في محافظة كردستان.

واشار البيان الى ان النقيب شكيبا استشهد في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك ، إلى جانب اثنين من المقاتلين الغياري ، جعفر نظامبور ومحمد شكري بعد اشتباك تمكنوا خلالها من قتل عدد من عناصر الزمرة المناهضة للثورة .

ولم يدخر هذا القائد المضحي في الآونة الأخيرة جهدا لمحاربة فيروس كورونا ، وقد عمل الى جانب المواطنين مع سائر المضحين في خندق الدفاع عن الصحة العامة كمجاهد في سبيل الله./انتهى/