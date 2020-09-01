برقية تعزية من حجة الاسلام قمي لرحيل عبد العلي رحيمي

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب وفاة "عبد العلي رحيمي" ارسل رئيس منظمة الاعلام الاسلامية حجة الاسلام قمي برقية تعزية.

وجاء متن البرقية على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

انا لله وانا اليه راجعون

رحل مجاهد في سبيل الله وجندي من جنود امام العصر (عج) وقائد من قادات الثورة الاسلامية، المرحوم "رحيمي" في أيام المأساة الكبرى لسيد الشهداء (ع) وليلة استشهاد الامام سيد الساجدين (ع)، أقدم التعازي لقائد الثورة الاسلامية ولأبناء ذلك الرجل النبيل ولعائلته العزيزة، وادعو الله ان تسكن روحه العزيز مع أولياء الله وأرواح الشهداء الطيبة، اسال الله الصبر والسلوان.

محمد قمي

الموافق للحادي عشر من شهر شهريور 1399 هجري شمسي

والموافق للثاني عشر من شهر محرّم 1442 هجري قمري

والموافق لاستشهاد الامام زين العابدين (ع)

./انتهى/