المجلس الوطني الفلسطيني يدعو حكومات العالم لدعم نضال الفلسطينيين

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له حكومات العالم بالتضامن ودعم نضال الشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد المجلس في بيانه تمسك الفلسطينيين بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وذكّر برلمانات العالم بما حل بالشعب الفلسطيني منذ 72 عاماً من تشريد مئات آلاف الفلسطينيين من وطنهم بعد ارتكاب 250 مجزرة وجريمة تطهير عرقي بحقهم وتدمير 531 مدينة وقرية.

المصدر: وكالات