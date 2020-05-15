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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:٤١ ص

المجلس الوطني الفلسطيني يدعو حكومات العالم لدعم نضال الفلسطينيين

المجلس الوطني الفلسطيني يدعو حكومات العالم لدعم نضال الفلسطينيين

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم إلى التحرك الجاد على كل الصعد القانونية والسياسية والعمل مع حكوماتها لفرض عقوبات على كيان العدو الصهيوني لإنهاء احتلاله الأرض الفلسطينية ومنعه من تنفيذ مخططه ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له حكومات العالم بالتضامن ودعم نضال الشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد المجلس في بيانه تمسك الفلسطينيين بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وذكّر برلمانات العالم بما حل بالشعب الفلسطيني منذ 72 عاماً من تشريد مئات آلاف الفلسطينيين من وطنهم بعد ارتكاب 250 مجزرة وجريمة تطهير عرقي بحقهم وتدمير 531 مدينة وقرية.

المصدر: وكالات

رمز الخبر 1904119

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