ليلة القدر وفضلها في المصحف الشريف

وكالة مهر للأنباء - اية الله مرتضى نجفي: ما هيَ لیلةُ القدر؟ لیلة القدر، إنها من القضایا و المباحث الهامّة في حیاة الإنسان، و الهدف منها أن یعرف الإنسان في مثل هذه اللیلة میزات شخصیته ویتعرف علی شاکلة وجوده.

القدر لفظاً بمعنی التقدیر والقیاس والکمیّة والمقدار والمقاس والمدی والمعیار. ولکن لایقتصر معنی القدر بهذه الألفاظ البسیطة فحسب وإنما القدر هنا بمعنی اقبال الإنسان علی الأعمال العبادیة، إضافة إلی تدبره وتفکره حول ما ینجزه هو وأن یعلم مکانته في الکون و یعرف نفسه.

قال امیرالمؤمنین الامام علی بن ابیطالب علیه السلام بشأن لیلة القدر و قیمة الانسان: «إنّة لیس لأنفسکم ثمن إلا الجنّة، فلا تبیعوها إلّا بها» فقیمة روح الإنسان غالیة وممتازة لایمکن وضع حدّ لها بهذه البساطة، واذا عرف الإنسان قدر نفسه یَعلَمَ أن الله هو أحسن مشتر له کما نقرأ في سورة التوبة، الآیة 111: (إنَّ اللهَ اشْتَرَی من المُؤمِنینَ أَنْفُسَهُم و أموالَهُم بِأنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ...) (التوبة/111)

إنَّ ما قاله الإمام علي علیه السّلام هو في الحقیقة تفسیر لهذه الآیة التي قرأناه آنفاً، أي إذا کان الإنسان مؤمنا فلن یبیع نفسه بثمن بخس ویدري أنه لا أحد یعرف قیمته إلا الله، فالله هو الذي یشتری نفس الإنسان بالجنَّة وهي أغلی وأعلی وأفضل تقدیر للإنسان، فَلِمَ یراجع الإنسان غیر الله بینما الله هو المشتري؟! لو صالَحَ الإنسان ربَّه وعاهده أن یطیعه ولایعصیه لکان الله خیر مشتر له ویشتری نفسه بالجنَّة ولا یضیعها ولایفضحها ولایخزیها. إذن هذه البرکات هي من آثار التدبر و التفکر في لیلة القدر، بحیث لایسمح الإنسان لنفسه أن یفقد هذه الفرصة الثمینة، بل ینتفع منها لترمیم روحه کي یُقدّر الله علیه أمره لعام واحد علی الأقل.

نزول القرآن في لیلة القدر

أتمَّ الله تعالی فضله و عنایاته في لیلة القدر بحق الإنسان فأنزل القرآن تکریما للإنسان و ضمانا لسعادته. هکذا یقول الامام الخمینی (رض) في أهمیة نزول القرآن في لیلة القدر: «حدث في شهر رمضان المبارك أمر هام جدا لا نستطیع أن نُدرك مدی أهمیته بسهولة أبدا، ألا و هو نزول القرآن الکریم علی قلب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم في لیلة القدر.»

کان الامام الخمینی الراحل یستفید من برکات هذا الشهر الفضیل بحیث کان یُمضي أوقاته بالدعاء والذکر وتلاوة القرآن وإنجاز الأعمال العبادیة الخاصة لهذا الشهر لکي یُعد نفسه للیلة القدر وإدراک شأنها و عظمتها.

شهر رمضان شهر الضیافة الإلهیة فضَیَّفَ نبیه بنزول القرآن فیه لأنه یقول: (شَهُرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فیهِ الْقُرآنُ) (البقرة /185)

فالله سبحانه وتعالی في هذه الآیة الشریفة یشیر الی نزول القرآن نفسه قبل أن یشیر إلی مسألة الصّیام فیه، کما یقول فی سورة القدر المبارکة: (إنَّا أنْزَلنَاهُ في لَیلَةِ القَدْرِ...) ولیلة القدر في شهر رمضان، ولکن لم یُصًرَّحْ في القرآن أنه نزل في أیّة لیلة من لیالي رمضان؟ فمن خلال الرّوایات والأحادیث تتّضح لنا أنه نزل في لیلة التاسع عشر من رمضان أم في لیلة الحادي والعشرین منه أم في لیلة الثالثة والعشرین؟ فقیل في الأخبار والرّوایات بأن إحدی هذه اللیالي الثلاث هی لیلة القدر و لکن اکثر الروایات عند الشیعة تؤکد علی أنّ لیلة الثالثة و العشرین هي لیلة القدر، و عند أهل السنّة لیلة السابعة والعشرین هي لیلة القدر، و جدیر بالإشاره أن مراسم الإحیاء في تلك اللیلة مستحبة.

نحن في هذا الموجز قلنا: علی الإنسان معرفة نفسه في لیلة القدر و کذلك علیه أن یعرف مکانته عند ربه ثم بعد ذلك یرفع القرآن ویضعه علی رأسه فیسأل الله ما یرید.

نعم، هذه ظروفنا ونحن بین یدي ربّنا في لیلة القدر، فنرفع القرآن ونضعه علی رأسنا ونناشد الله بأسمائه المقدسة التي جاءت في هذا المصحف الشریف ثم نناشده بأولیائه الکرام أن یتوب علینا ویرحمنا ویتفضل علینا ویجعلنا من عتقائه من النّار.

الإلتزام بالقرآن و العترة الطاهرة في لیلة القدر

حَوّل القرآن الکریم تبیین الآیات الشریفة إلی النبي الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم، حیث یقول: (و أَنْزَلنَا إلَیكَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إلَیْهِمْ و لَعَلَّهُم یَتَفَکَّرونَ) (النّحل/44)

و لقد فسر النبيّ الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیات القرآن و بَیَّنها و شرحها للناس بعد أن قرأ علیهم طوال ثلاث و عشرین سنة أثناءَ رِسالته الخطیرة المبارکة، و أحال حضرته تبیین الآیات الشریفة إلی الأتمة الطاهرین علیهم السلام کیلا تضلّ الأُمة بعده، و لذلك یقول النبي الأظم صلی الله علیه و آله و سلم في حدیث الثقلین الشهیر: « إنّي تَاركٌ فیکمُ الثَّقَلین کتابَ الله و عِترَتی أهل بیتی ما إن تَمسَّکتم بِهما لَنْ تَضلّوا أبدا و لن یَفتَرِقا حتَّی یَرِدا عليّ الحَوض»

هذا الحدیث الشریف متفق علیه الشّیعة و السّنة و نُقل بشکل متواتر بأسناد کِلا الفریقین و یُرکّز الحدیثُ الشریفُ فیه علی مکانة القرآن و العترة الطاهرة علیهم السلام.

خلاصة القول، أنَّ لیلة القدر، لیلة العرفان و بالتّالي، هو العرفان الذي یؤدّي إلی عرفان الله تعالی، و في هذا الصعید قال أمیرالمؤمنین عليّ بن ابیطالب علیه السلام: «مَن عرف نفسه فقد عرف ربّه»

بعد أن عرف العبد ربه، فعلیه أن یطبّق ما جاء في القرآن من الأوامر و النواهی، لأن القرآن کوصفة الهیة تعالج مشاکل البشر، و النّبيّ و أهل بیته علیهم الصلوة و السلام، هم الراسخون في العلم، فیعود التأویل و التفسیر إلیهم، فتُدرَك مدی أهمیة لیلة القَدر عند ذاك أو في وقت أن نکون ملتزمین بعدم ترك القرآن و العترة و لا نجعلها و راءَنا، فلْنتصالَحْ رَبَّنا اللهَ نکن ضیوفا طیبین له، کي تتنزّل علینا ملائکة الله في لیلة القدر باذنِ ربّهم و تسلّموا علینا، (تَنَزَّلُ الْمَلائکَةُ و الرُّوح فیها بِإذني رَبِّهِمْ مِن کُلِّ أمْرٍ. سَلَامٌ هيَ حَتَّی مَطْلَعِ الفَجْرِ).

- الکافی، کلینی، ج1، ص 294

- شرح غرر الحکم و درر الکلم، عبد الواحد بن محمد التمیمی، ص 232

