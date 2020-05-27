وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الجمهوریة الاسلامية الایرانیة في كاراكاس أوضح في حديث له مع الميادين أن وصول الناقلات يعد رداً صارماً على سياسات واشنطن الأحادية، وقال: إن فنزويلا وإيران قالتا لا لواشنطن نيابة عن العالم وأكدتا حقهما في التجارة الحرة.

وأردف حجت الله سلطاني بالقول: "الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها أن تقول لبلدان العالم ماذا يجب أن تفعل وأصبح لدى البلدان الثورية وشعوبها المزيد من الثقة في قدراتها الذاتية".

وأضاف سفير الجمهوریة الاسلامية الایرانیة: "السفن الإيرانية باتت موجودة في فنزويلا أي في أميركا الجنوبية وللمرة الأولى، هذا الإنجاز ليس فقط لإيران وفنزويلا بل للعالم كله".

وذكر أن "إيران تغادر محيطها لأن مصالحها تتطلب منها الذهاب من قارتها الى أماكن أخرى، وانتصرت الأخوة والصداقة بين إيران وفنزويلا كشعبين وحكومتين مستقلين ومنحهما المزيد من التضامن".

وشدد سفير الجمهوریة الاسلامية الایرانیة في كاراكاس، أن "ايران ومن خلال وصول ناقلاتها لفنزويلا اظهرت أنها لا تبيع الصداقة ، وفنزويلا تضامنت معنا عندما عانينا من نقص بالوقود عام 2008 ونحن لم ننس ذلك"./انتهى/