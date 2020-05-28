

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان السفير الإيراني لدى فنزويلا "حجت الله سلطاني" قال في تصريح له لقناة الميادين: وصول الناقلات يعد رداً صارماً على سياسات واشنطن الأحادية.

وتابع سعادته: فنزويلا وإيران قالتا لا لواشنطن نيابة عن العالم وأكدتا حقهما في التجارة الحرة.

وأضاف "سلطاني": الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها أن تقول لبلدان العالم ماذا يجب أن تفعل وأصبح لدى البلدان الثورية وشعوبها المزيد من الثقة في قدراتها الذاتية .

وأكد السفير الإيراني لدى "كاراكاس": السفن الإيرانية باتت موجودة في فنزويلا أي في أميركا الجنوبية وللمرة الأولى مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ليس فقط لإيران وفنزويلا بل للعالم كله.

وأشار سعادته: إيران تغادر محيطها لأن مصالحها تتطلب منها الذهاب من قارتها الى أماكن أخرى .

وتابع: انتصرت الأخوة والصداقة بين إيران وفنزويلا كشعبين وحكومتين مستقلين ومنحهما المزيد من التضامن.

وقال السفير الإيراني لدى "فنزويلا": ايران ومن خلال وصول ناقلاتها لفنزويلا اظهرت أنها لا تبيع الصداقة وعن طبيعة العلاقة بين البلدين

وعن طبيعة العلاقة بين البلدين ختم "سلطاني": "فنزويلا تضامنت معنا عندما عانينا من نقص بالوقود عام 2008 ونحن لم ننس ذلك". /انتهى/