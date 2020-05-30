وزير الطاقة الايراني يعلن عن تدشين 250 مشروعاً في عام النهضة الانتاجية

وفي كلمة القاها في مراسم افتتاح سد سياهو بمحافظة خراسان الجنوبية (شرق ايران) اليوم السبت، اشار اردكانيان الى اهمية صناعة الماء والكهرباء، وقال: ان الماء والكهرباء لهما دور اساسي في مختلف مجالات البلاد، وخاصة في العام الجاري الذي يسمى "عام النهضة الانتاجية"، لذلك يجب ايلاء مزيد من الاهتمام بهذه الصناعة.

ولفت وزير الطاقة الى انه تم خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 19 مارس 2020) تدشين 227 مشروعا باستثمارات قيمتها 33 ألف مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان بالسعر الرسمي)، مضيفا: هذا العام ، سيتم تدشين 250 مشروعا كبيرا بكلفة 50 ألف مليار تومان في اطار تنفيذ حملة "أ-ب-إيران" كل أسبوع.

وتابع قائلا: سيصل عدد سدود التخزين في البلاد إلى 52 بنهاية فترة الحكومة الحالية (العام المقبل)، وسيتم افتتاح أكثر من 330 ألف هكتار من شبكات الري والبزل الحديثة في البلاد./انتهى/.