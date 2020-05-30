تسجيل 57 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم السبت، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الفي و282 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 148 الاف و950 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 57 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 7 الاف و734 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 116 الف و827 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و533 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة. /انتهى/.