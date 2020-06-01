محافظ القدس ما بين السجن والأسر والإعتقال

وأفادت وكالة مهر نقلا عن قناة "النشرة"، أن عناصر من مخابرات شرطة الكيان الصهيوني منعت إستمرار وقفة نظمت أمام مقر "بيت الشرق" وسط القدس الشريف لإحياء الذكرى ال19 لوفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "فيصل الحسيني".

ومنذ تعيين "عدنان غيث" محافظاً للقدس الشريف في عام 2018، إعتقل الكيان الصهيوني "عدنان غيث" أكثر من 18 مرة، كما تم منعه من دخول الضفة الغربية بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

ومن بين المعتقلين نائب أمين سر حركة "فتح" في القدس "عادل أبو زنيد"، ومدير نادي الأسير "ناصر قوس".

