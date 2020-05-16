  1. السياسة
١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:٤٥ م

وفقا لرئيس المؤتمر:

مؤتمر القدس الشريف الدولي ينعقد خلال الـ18 والـ19 من الشهر الجاري

مؤتمر القدس الشريف الدولي ينعقد خلال الـ18 والـ19 من الشهر الجاري

اعلن رئيس مؤتمر القدس الشريف الدولي اية الله عليرضا اعرافي عن انعقاد المؤتمر يومي الـ18 والـ19 من أيار/ مايو الجاري عبر الفضاء الافتراضي.

وأضاف اية الله اعرافي في تصريح له اليوم السبت ان المؤتمر سينعقد من الساعة 16.30 الى 18.30 بتوقيت مكة المكرمة وعبر برنامج adobe connect   وسيبث بشكل مباشر عبر الموقع   live.alabaster.ir  و اینستغرام، وفیسبوك ویوتیوب. 

وبين اعرافي ان الهدف من المؤتمر هو احياء القدس الشريف بمشاركة النخب ومنظمات المجتمع المدني لتبيين مؤامرات وحيل الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي وكذلك دراسة دور الارهاب الدولي في القضية الفلسطينية وتحليل استراتيجيات جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني المحتل.

ومن محاور المؤتمرالاخرى هي القدس في افكار الامام الخميني (ره) وسماحة قائد الثورة الاسلامية، و الارهاب الدولي للكيان الصهيوني ، والمقاومة الاسلامية وتحرير القدس ودور ابطال المقاومة الشهداء في مواجهة الكيان الصهيوني وصفقة القرن واليوم العالمي للقدس واربعينية الامام الحسين عليه السلام والقدس  والمتغيرات، و التطرف و الارهاب والقضية الفلسطينية , و حقوق الانسان وفلسطين .

وبين اية الله اعرافي سيشارك في المؤتمر شخصيات علمية وثقافية وسياسية من معظم دول العالم منها ايران وباكستان والعراق وفلسطين وبنغلادش وكندا وتايلند والبحرين واندونيسيا وسوريا وبريطانيا ولبنان وافريقيا الجنوبية ونيجريا .

رمز الخبر 1904152

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