أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 2 حزيران/يونيو 2020

وكالة مهر للأنباء:

ايران ..

- ايران تستعد لاحياء ذكرى رحيل الامام الخميني ( رض) مؤسس الجمهورية الاسلامية

كيهان ..

- الامام الخميني رضوان الله عليه ..الشعب الامريكي سيستيقظ بدوره رويدا رويد

جام جم ...

- اجواء تضامن عالمية واسعة النطاق مع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة

اطلاعات ..

-الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في امريكا تثير انعكاسات دولية كبيرة

قدس..

- سلطات الاحتلال الصهيوني تعتقل خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري

سياست روز ..

- تجذر العنصرية هو الواقع الذي يفضح مفهوم وطبيعة حقوق الانسان في امريكا

عصر ايرانيان ..

- امريكا تتحول الى ساحة انتفاضة كبرى ضد العنصرية وضد النظام الرأسمالي

مردم سالاري ..

- رئيس الاركان .. سنرد بحزم فورا على اي خطأ في الحسابات قد يرتكبه الاعداء

ابرار ..

- تفاقم الازمة بين الهند وباكستان .. نيودلهي تعتقل 3 دبلوماسيين باكستانيين بتهمة التجسس

افكار ..

- رئيس مجلس الشعب الصيني يؤكد عزم بكين على توطيد علاقات التعاون مع ايران

خراسان ..

- البيت الابيض وسط النار والدخان .. ترامب يهرع للملجأ خوفا من اقتحام المحتجين

آرمان ملي ..

- قوات حفتر تستعيد مدينة " الاصابعة " في غرب ليبيا من قوات حكومة الوفاق

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

كيهان ..

صحيفة كيهان حذرت في تعليق لها يحمل عنوان ( الاوضاع حساسة ومخادعة بسوريا ) من خطر عودة الارهاب في سوريا رغم هزيمته , مشيرة الى ما يحدث في العراق اليوم بعد اكثر من عامين من تحطيم عظام داعش .وتقول الصحيفة (( من الخطأ ان يتصور احد بان الارهاب قد انتهى تماما في سوريا رغم كسر ظهره وتراجع حماته الظاهري عن اهدافهم )).

فبقاء بؤرة ارهابية كبرى في محافظة ادلب مدعومة بتواجد قوات تركية في شمال سوريا وقوات امريكية بشرق هذا البلد يعني ببساطة بقاء خطر الارهاب مالم تفرض الشرعية في دمشق السيادة الوطنية على كل شبر من التراب السوري ,ومن هنا ينبغي على جبهة المقاومة المحافظة على جهوزيتها بشكل كامل .

سياست روز ..

في مقالها (تكرار المعادلات ذات المرحلتين ) كتبت صحيفة سياست روز عن استخدام امريكا لتكتيك ابرام معاهدات ذات مرحلتين , مرحلة اطار عام ومرحلة تفاصيل..ونقرأ في الصحيفة ..

هنالك نماذج عديدة على هذا التكتيك الامريكي الذي يترك الباب مفتوحا امام امريكا للتلاعب والتنصل ولفرض الرؤية الامريكية في مرحلة التفاصيل (( ان ما يحدث اليوم بشأن قرب اجراء واشنطن وبغداد مباحثات حول المعاهدة الامنية المبرمة عام 2011 بينهما مثال على ذلك )).

فالمعاهدة المذكورة تنص على انسحاب القوات الامريكية في نهاية الامر وواشنطن تريد البقاء رغم ذلك ورغم قرار البرلمان العراقي, لذلك نرى ان توقيت بدء هذه المباحثات ياتي بعد تصعيد خلايا داعش لهجماتها بايعاز امريكي لاعطاء امريكا الذريعة اللازمة في المباحثات لتبرير بقاء قواتها في العراق .

عصر ايرانيان ..

نشرت صحيفة عصر ايرانيان تقريرا ينقل عن دراسات استراتيجية امريكية قولها ( قدرات ايران بلغت حدا جعل الحظر فاشلا تماما)

ونقرأ مقتطفات منه .. (( حسب هذه الدراسات الامريكية, ايران حققت قفزات تكنولوجية وعلمية واخرى في قدراتها الدفاعية الاستراتيجية رغم الحظر الامريكي )).

كما استطاعت ايجاد شبكة علاقات تجارية واقتصادية واسعة في العالم , وكل هذه العوامل والمؤشرات جردت اجراءات الحظر الامريكية من تاثيرها وحولتها الى اضحوكة .

خراسان ..

حول الاحتجاجات الغاضبة المناهضة للعنصرية في امريكا كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( 3 سيناريوهات حول مستقبل الاحتجاجات ) التي تفجرت على خلفية مصرع امريكي من اصول افريقية على يد الشرطة..

السيناريو الاول , تراجع هذه الاحتجاجات التي تعكس غضب متركم في مجتمع مبني على اسس عنصرية وذلك خلال ايام.

(( السيناريو الثاني , استمرار الاحتجاجات حتى تتم محاكمة الشرطي القاتل وتصاعد القمع مع احتمال ركوب الديمقراطيين للموجة ضد ترامب )).

السيناريو الثالث يتمثل باعلان ترامب حالة طوارئ عامة لتأجيل الانتخابات الرئاسية القريبة للعام المقبل والتفرغ لاخماد الاحتجاجات ولتفويت فرصتها الذهبية على الديمقراطيين.

جوان ..

في الشأن الفلسطيني كتبت صحيف جوان في مقالها (على الفلسطينيين توحيد صفوفهم مقابل مخطط الضم ).. الصهاينة شكلوا حكومة وحدة داخلية رغم كل خلافاتهم السياسية في اتفاق شامل على محور ضم الضفة الغربية, ولكن (( الغريب في الامر هو عدم تشكيل الفلسطينيين لا لحكومة وحدة وطنية ولا لجبهة موحدة بعد لمواجهة هذا الخطر الصهيوني)).

نعم فصائل المقاومة اكدت جهوزيتها للتصدي لمخطط الضم هذا كما ان السلطة برام الله الغت كل اتفاقياتها مع الكيان الصهيوني تنديدا بهذا المخطط , الا ان حجم الخطر يحتم ايجاد جبهة فلسطينية موحدة لديها خطة عمل موحدة وآليات منسقة لافشاله.

رسالت ..

نشرت صحيفة رسالت تقريرا في الشأن اليمني يقول ( انصار الله تدين مؤتمرا مقررا بالرياض ) للتعتيم على حربها العدوانية على اليمن.

وجاء في التقرير .. (( الرياض دعت لاستضافة مؤتمر للبلدان المانحة للمساعدات لليمن في تحرك يستهدف التعتيم على واقع وقوفها وراء الازمة الانسانية باليمن )).

واعتبر المتحدث باسم حركة انصار الله محمد عبد السلام هذا التحرك السعودي محاولة للتهرب من مسؤولية التسبب بالازمة الانسانية الرهيبة في اليمن , ومحاولة لخداع الرأي العام العالمي في ظل استمرار الحرب الوحشية التي تقودها السعودية على اليمن واستمرار الحصار الظالم على الشعب اليمني .