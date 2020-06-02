اقامة ندوة "الأسرة في فكر الإمام الخميني"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الندوة الإفتراضية ستقام في يوم الجمعة عند الساعة الخامسة عصراً، ويمكن متابعة الندوة عبر التطبيقات الإلكترونية.

وتشارك في الندوة:

١. الأستاذة "إيمان شمس الدين" الباحثة والكاتبة في علم الإجتماع "الكويت".

نظرة الإمام الخميني (قده) إلى دور المرأة كإنسانة فاعلة في المجتمع والحياة السياسية

٢. الدكتورة "بتول مشكين فام" مدیرة مركز دراسات المرأة في جامعة "الزهراء" "إيران".

ماذا يقول الإمام الخميني (قده) عن المرأة وحقوقها

٣. الأستاذة "أميرة برغل" الباحثة ومديرة مركز سكن للإرشاد والأسرة "لبنان".

لمحات من الحياة الأسرية للإمام الخميني (قده) كتجربة عملية يُهتدى بلمساتها الدينية ونفحاتها الإيمانية الإسلامية

٤. الأستاذة "نورة ابولحية" ناشطة في العمل النسوي الإسلامي "الجزائر".

موقف الإمام الخميني (قده) من المرأة ومكانتها وأدوراها في المجتمع

ويفتتح الندوة المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور "عباس خامه يار".

وتدیر الندوة الأستاذة الجامعیة والإعلامیة د. "ندی بدران".



المكان: "zoom meeting 275 085 8949".

الزمان: الجمعة ٥ حزيران ٢٠٢٠، الساعة الثالثة عصراً.

للمتابعة يجب تحميل برنامج "zoom cloud meeting" عبر الهاتف أو الكومبيوتر والدخول عبر رمز الإجتماع "275 085 8949" أو عبر الرابط التالي (https://us04web.zoom.us/j/2750858949?pwd=VmE0dXBMUXlnZTBVVFNFT0lwUXZNQT09)

لمتابعة البث المباشر عبر الهواتف الجوالة http://www.u-news.net/ar/20/10/2677/Live-%7C-Unews-Agency.htm