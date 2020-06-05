ظريف: يجب أن يعود جميع الرهائن الايرانيين المعتقلين في اميركا وفي الدول الاخرى

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء يوم الخميس: اشعر بالسرور لعودة الدكتور مجيد طاهري والسيد وايت الى احضان اسرهم قريبا.

واضاف: البروفيسور سيروس عسكري عاد ايضا يوم الاربعاء مسرورا الى احضان اسرته.

وتابع وزير الخارجية الايراني: ان هذا الامر يمكن ان يتحقق لجميع السجناء. لا حاجة للعمل بانتقائية.

وقال: ان جميع الرهائن الايرانيين الذين اعتُقِلوا في اميركا او في دول اخرى بطلب من اميركا يجب ان يعودوا الى الوطن.

يذكر ان محكمة اميركية اعلنت اغلاق ملف الطبيب الايراني المقيم في اميركا مجيد طاهري الذي كان معتقلا بتهمة الالتفاف على الحظر، وبامكانه العودة الى ايران.

وكان مسؤول مكتب رعاية المصالح الايرانية في واشنطن مهدي عاطفت قد اعلن نبا الافراج عن مجيد طاهري وقال، ان ملف مجيد طاهري اغلق خلال جلسة المحكمة اليوم ومن المحتمل ان يعود الى ايران غدا.

يذكر ان الطبيب الايراني مجيد طاهري المقيم في اميركا منذ 33 عاما والذي كان يعمل في فلوريدا، اعتقلته السلطات الاميركية بتهمة الالتفاف على الحظر الاميركي ضد ايران وقضى 16 شهرا في السجن.

واعتبرت المحكمة في جلستها الخميس فترة سجنه كعقوبة له واعلنت غلق الملف والافراج عنه.

واعلنت بعض وسائل الاعلام عن تبادل الافراج عنه مع ضابط القوة البحرية الاميركية مايكل وايت الذي كان معتقلا في ايران وتم الافراج عنه اليوم.

وفي ضوء متابعات السفارة السويسرية في طهران التي تتولى رعاية المصالح الاميركية في ايران فقد تم نقل وايت الى زيوريخ.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد طرح مرارا مسالة تبادل السجناء بين ايران واميركا الا ان الحكومة الاميركية لم تكن تستجيب لهذا الامر.