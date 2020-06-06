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٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٨:٠٤ م

السفیر الايراني يهنئ رئيس الوزراء العراقي باكتمال تشكيل الحكومة

السفیر الايراني يهنئ رئيس الوزراء العراقي باكتمال تشكيل الحكومة

هنأ السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي الحكومة العراقية باكتمال تشكيل الحكومة الجديدة معربا عن امله في ان تشهد العلاقات بين البلدين في ظل اكتمال تشكيلة حكومة مصطفى الكاظمي نموا وتقدما اكبر.

وهنا السفير الايراني لدى بغداد  ايرج مسجدي منح البرلمان الثقة للوزراء الباقين من حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي .

وكتب مسجدي في تغريدة على تويتر" اتقدم بالتهاني الى الوزراء المنتخبين اليوم من قبل البرلمان العراقي متمنيا لهم وللحكومة العراقية النجاح والموفقية .

واعرب مسجدي عن امله في ان تشهد العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق في ظل اكتمال التشكيل الحكومية نموا وتقدما مضطردا بما يخدم المصالح الوطنية والاسلامية للبلدين الصديقين والجارين

ومنح البرلمان العراقي اليوم السبت الثقة لسبعة وزراء جدد، بينهم وزير النفط في أحد أغنى بلدان العالم بالنفط، ما أتاح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استكمال حكومته المؤلفة من 22 وزيراً.

وعيّن إحسان إسماعيل، رئيس شركة نفط البصرة الحكومية التي تدير حقول جنوب العراق الأكبر في البلاد، وزيراً للنفط.

رمز الخبر 1904774

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