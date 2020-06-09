الكشف عن علاقة "ترامب" بالمافيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مقال لمجلة "لوبس الفرنسية" للكاتب الصحفي "فابريزيو كالفي"، "عراب في البيت الأبيض"، حيث قال إن "ترامب" كان يتعامل دائما مع الجريمة المنظمة، إذ أنشأ مباني بمساعدة المافيا الإيطالية وحصل على قروض من مصارف مشبوهة أو مضللة وتدفقت إليه الأموال بطرق غير شرعية.

كما كشف "فايريزيو كالفي" أنّ "فردريك ترامب" جد الرئيس "ترامب" كان يتعاطى تجارة الرقيق الأبيض أيام ازدهار تجارة الذهب في أواخر القرن التاسع عشر، ووالده "فريد" كان متعاوناً مع عصابات مافيا مقربين من المجرم الإيطالي الأميركي الشهير "لوكي لوتشانو" لبناء بعض بناياته ومنها "TRUMO TOWER".

وكان "ترامب" يبيع اسمه لمتعهدين يشترون ويبنون باسمه مقابل عمولة 20 أو 30%، وقد رفضت جميع البنوك الأمريكية التعامل معه، ولكنه وجد ضالته في "بانك دتش" الجديد في السوق الأمريكية، وبما أنه يتكون من فروع ليس بينها تنسيق فقد استغل "ترامب" تلك الثغرة.

و يفسر "كالفي" إفلات "ترامب" من العقاب بعلاقاته التي كونها على مر الزمن مع شخصيات ذات نفوذ قوي، بعضها في ال"إف بي آي"، ويرى أنه لو كان تقرير "روبرت مولر" نشر بكل تفاصيله لما كان "ترامب" رئيساً حتى الآن .