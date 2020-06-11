قوات الاحتلال الصهيوني تفرض غرامات على المصلين الفلسطينيين في الأقصى

وذكرت مصادر فلسطينية، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وجابوا ساحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا استفزازية.

وفي سياق متصل، فرضت شرطة الكيان الصهيوني، على أبواب المسجد الأقصى، غرامات مالية على المصلين المتواجدين في المسجد بزعم عدم التزامهم بلبس "الكمامة".

وتواصل شرطة الاحتلال الصهيوني التضييق على الفلسطينيين المتوجهين للصلاة في المسجد الأقصى والمرابطين فيه، والذين يعانون سياسة الاعتقال والإبعاد والغرامات المتكررة، فيما يقدم التسهيلات لمجموعات المستوطنين اقتحامها ساحات المسجد، ضمن سياسات احتلالية تهويدية لتمرير مخططات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.

المصدر: وكالات