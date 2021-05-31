عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر محلية أن نحو خمسين متطرفا يهوديًّا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، عبر باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المقتحمون جولات مشبوهة، وأدّوا طقوسًا استفزازية في ساحات المسجد الأقصى إلى أن غادروه من باب السلسلة، وسط حالة من التوتر سادت المكان.

وخلال الأيام الماضية، نفذ المستوطنون عدة اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، بعضها بمشاركة مسؤولين رسميين في حكومة الاحتلال.

وتعمل شرطة الاحتلال على تأمين الاقتحامات، بقمع المصلين المسلمين الموجودين في المسجد، وحراسة المتطرفين اليهود، خلال تنفيذهم أعمالًا استفزازية في ساحات المسجد الأقصى./انتهى/