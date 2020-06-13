"حماس" ترد على تصريحات السفير الإماراتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "حازم قاسم" إستنكر تباهي السفير الإماراتي في مقال نشره في صحيفة صهيونية، بأن بلاده أدانت حركات المقاومة الفلسطينية والعربية.

وقال الناطق باسم حركة "حماس:أنّ "وصف السفير الإماراتي لرد الفعل الفلسطيني على خطوة الضم بأنه عنف، وأن هذه الخطوة ستحرك المتطرفين، هو اتهام لكل النضال الوطني الفلسطيني وتجريم لتضحيات شعبنا العظيمة النبيلة"، مشيراً إلى أن تكرار تأكيد سفير الإمارات في واشنطن على أنه كان أحد الذين حضروا حفل إعلان صفقة القرن في البيت الأبيض يعكس إستهتاره بمشاعر كل أبناء الشعب الفلسطيني وجماهير الأمة وأحرار العالم الذين رفضوا هذه الصفقة المشؤومة.