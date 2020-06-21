الشعب الفلسطيني يطالب بالنفير العام رفضا لخطة الضم

وطالبت رابطة "علماء فلسطين" المُنظّمة لهذه الوقفة في مقرّها بمدينة غزة، الشعب الفلسطيني بـ"النفير العام رفضاً لخطة الضم".

وقال "مروان أبو راس" رئيس الرابطة في كلمة على خلال الوقفة "إن نفير الأمة واجب شرعي، ولا يجوز السكوت على إجراءات العدو بحق الفلسطينيين".

وأضاف:" إن خطة الضم الصهيوأمريكية هي من أبشع الجرائم التي يمارسها الاحتلال الصهيوني على مدار التاريخ".

ووضّح "أبو راس" أن الكيان يستغل إنشغال العالم بأزمة جائحة كورونا، لتنفيذ مخططاته الإستعمارية.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى إلغاء اتفاقية أوسلو، مطالباً الشعب بضرورة "التصدّي للمحتل الغاصب"./انتهى/