الحرس الثوري: العلماء والمتخصصون الإيرانيون عملوا على حيازة تقنية الصواريخ ذات الاستهداف النقطي

وعدّ قائد سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني العميد امير علي حاجي زاده في تصريحه خلال اجتماعه بأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة بقية الله (عج) للعلوم الطبية اليوم الأحد الروح الجهادية بمثابة العنصر الرئيسي في تحقيق التقدم والاكتفاء الذاتي في قطاع صناعة الصواريخ بالبلاد.

واضاف حاجي زاده، لقد عمل علماءنا الشباب والمتخصصون بإخلاص وحازوا، خلال أمد قصير، على تقنية الصواريخ ذات الاستهداف النقطي.

وأشار حاجي زاده، خلال الاجتماع، إلى خصائص تطور قطاع الصناعات الدفاعية، مؤكدا أن الروح الجهادية كانت العنصر الرئيسي في تحقيق التقدم والاكتفاء الذاتي بهذا القطاع.

وخاطب قائد سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بقية الله: إن الجمع بين اقسام التخصصات في قطاع الصناعات الدفاعية ساهم في تحقيق إنجازات كبيرة وتستطيعون إزالة العقبات وكسر القيود المفروضة على التقدم والتنمية من خلال الانخراط في مختلف القطاعات التخصصية ذات الصلة./انتهى/