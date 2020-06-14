الرئيس روحاني يهدّد الأميركان من أي طعن في قضية رفع الحظر التسليحي على إيران

وقال حسن روحاني، في تصريح أدلى به خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء الايراني اليوم الاحد، إنه إذا أراد الأميركيون الطعن في قضية رفع الحظر التسليحي المفروض على إيران فإن البلدان الأخرى ستعرف رد فعلنا عليه.

وعدّ روحاني ازالة الحظر التسليحي المفروض على إيران بمثابة إنجاز تحقق بفضل الاتفاق النووي.

وشدد: إنه إذا كان الأميركيون يخططون للطعن بهذا الإنجاز الذي تحقق وفق الاتفاق النووي، فستعرف البلدان الاخرى كيف سيكون رد إيران.

ولفت الى ان الحكومة الاميركية تمارس التهديد ضد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الامن الدولي، "الا اننا واثقون من قدرات دبلوماسيينا في مواجهة اميركا ولن يدعوها تحقق مخططها هذا".

ونوه الى ان أمد الحظر التسليحي المفروض على ايران سينتهي في تشرين الاول/ اكتوبر المقبل وعدّه بمثابة احد نتائج الاتفاق النووي، معربا عن أمله بأن تنتبه البلدان الاعضاء في مجلس الامن ومجلس حكام الوكالة الدولية الى مخططات اميركا.