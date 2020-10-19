رضائي: يتعين الاستفادة من رفع الحظر التسليحي لزيادة عوائد العملة الصعبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تدوينة حول رفع الحظر التسليحي، كتب رضائي: على الرغم من أن حظر السلاح على إيران كان اجراءا جائرا، والآن مع رفع الحظر التسليحي لن تلتزم اميركا وأوروبا به، لكن يتعين على الحكومة التخطيط بشكل صحيح من خلال الفجوات الدولية وحاجة العديد من الدول لاستخدام أسلحة إيرانية متطورة، والحصول على عوائد جديدة من العملة الصعبة./انتهى/