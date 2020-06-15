https://ar.mehrnews.com/news/1905027/ ١٥/٠٦/٢٠٢٠ ٦:١٥ م رمز الخبر 1905027 الصور الصور ١٥/٠٦/٢٠٢٠ ٦:١٥ م الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة في الـخامس عشر من ۱۵ یونیو /حزیران نستعرض من خلال هذا التقریر الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة الیوم الإثنین (۱۵من یونیو /حزیران ۲۰۲۰). الصحف العربیة الصحف العربیة الصحف العربیة الصحف العربیة الصحف العربیة رمز الخبر 1905027 سمات أهم عناوين الصحف عناوين الصحف الايرانية الصحف العربية عناوين الصحف العربية مطالب مرتبط أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 14 حزيران/يونيو 2020
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