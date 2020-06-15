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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٦:١٥ م

الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة في الـخامس عشر من ۱۵ یونیو /حزیران

الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة في الـخامس عشر من ۱۵ یونیو /حزیران

نستعرض من خلال هذا التقریر الصفحة الاولی من أهم الصحف العربیة الصادرة الیوم الإثنین (۱۵من یونیو /حزیران ۲۰۲۰).

رمز الخبر 1905027

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