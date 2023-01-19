آرمان ملي: القائد يؤكد على تعزيز وحدة الكلمة والتآخي بكل أرجاء البلاد .

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الصحف الإيرانية اتخذت من مواضيع عديدة عناويناً لها، منها من سلطت الضوء على الشأن الداخلي وأخرى اهتمت بالشأن الإقليمي والعالمي
إليكم أبرز العناوين:
"عصر ايرانيان"
منظمة الطاقة الذرية .. لاتوجد أية نشاطات أو مواقع نووية غير معلن عنها في إيران .
"كيهان "
حركة عصائب أهل الحق تدعو لتفعيل قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية .
" قدس "
وزير الداخلية .. إتهام البرلمان الأوروبي لحرس الثورة بالإرهاب قمة الجهل والضعف السياسي والأخلاقي.
"اطلاعات"
محافل غربية تتحدث عن إقتراب السعودية وأنصار الله من إتفاق لإنهاء الحرب باليمن .
"خراسان"
التضخم الإقتصادي يعصف بألمانيا في مستويات قياسية لم تشهدها منذ نصف قرن .
" سياست روز "
القائد العام للحرس.. الأمريكيون هم الذين أوجدوا الإرهاب الذي يحاول الأعداء إتهام إيران به .
" جوان "
موسكو توجه إنذارا لباكو بضرورة إعادة فتح معبر لاجين مع أرمينيا بشكل عاجل .
" وطن امروز "
وصفة كيسنجر الجديدة .. مقولة إيجاد أوكرانيا محايدة فقدت معناها وينبغي إنضمام أوكرانيا للناتو ..
"رسالت "
محافل إعلامية صهيونية تتحدث عن قرب إقامة علاقات رسمية بين تل أبيب والرياض .
"اعتماد"
أردوغان يشير لإحتمال إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة في تركيا مايو المقبل.
" ابرار "
الإتحاد الأوروبي يبدي عزمه على إيجاد مستودعات نووية إستراتيجية قرب الحدود الروسية .
/انتهى/
تعليقك