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١٩‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٢:٠١ م

الصحف الإيرانية؛

آرمان ملي: القائد يؤكد على تعزيز وحدة الكلمة والتآخي بكل أرجاء البلاد .

آرمان ملي: القائد يؤكد على تعزيز وحدة الكلمة والتآخي بكل أرجاء البلاد .

عنونت الصحف الإيرانية لهذا اليوم، الخميس، مجلاتها بعناوين مختلفة، منها يختص بالشأن الداخلي وأخرى بالإقليمي والعالمي، ونذكر ما كتبته صحيفة "آرمان ملي" حيث اقتبست من كلام قائد الثورة الإسلامية عندما حثَّ على تعزيز وحدة الكلمة والتآخي في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الصحف الإيرانية اتخذت من مواضيع عديدة عناويناً لها، منها من سلطت الضوء على الشأن الداخلي وأخرى اهتمت بالشأن الإقليمي والعالمي

إليكم أبرز العناوين:

"عصر ايرانيان"

منظمة الطاقة الذرية .. لاتوجد أية نشاطات أو مواقع نووية غير معلن عنها في إيران .

"كيهان "

حركة عصائب أهل الحق تدعو لتفعيل قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية .

" قدس "

وزير الداخلية .. إتهام البرلمان الأوروبي لحرس الثورة بالإرهاب قمة الجهل والضعف السياسي والأخلاقي.

"اطلاعات"

محافل غربية تتحدث عن إقتراب السعودية وأنصار الله من إتفاق لإنهاء الحرب باليمن .

"خراسان"

التضخم الإقتصادي يعصف بألمانيا في مستويات قياسية لم تشهدها منذ نصف قرن .

" سياست روز "

القائد العام للحرس.. الأمريكيون هم الذين أوجدوا الإرهاب الذي يحاول الأعداء إتهام إيران به .

" جوان "

موسكو توجه إنذارا لباكو بضرورة إعادة فتح معبر لاجين مع أرمينيا بشكل عاجل .

" وطن امروز "

وصفة كيسنجر الجديدة .. مقولة إيجاد أوكرانيا محايدة فقدت معناها وينبغي إنضمام أوكرانيا للناتو ..

"رسالت "

محافل إعلامية صهيونية تتحدث عن قرب إقامة علاقات رسمية بين تل أبيب والرياض .

"اعتماد"

أردوغان يشير لإحتمال إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة في تركيا مايو المقبل.

" ابرار "

الإتحاد الأوروبي يبدي عزمه على إيجاد مستودعات نووية إستراتيجية قرب الحدود الروسية .

/انتهى/

رمز الخبر 1929875

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