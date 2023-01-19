آرمان ملي: القائد يؤكد على تعزيز وحدة الكلمة والتآخي بكل أرجاء البلاد .

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الصحف الإيرانية اتخذت من مواضيع عديدة عناويناً لها، منها من سلطت الضوء على الشأن الداخلي وأخرى اهتمت بالشأن الإقليمي والعالمي

إليكم أبرز العناوين:

"عصر ايرانيان"

منظمة الطاقة الذرية .. لاتوجد أية نشاطات أو مواقع نووية غير معلن عنها في إيران .

"كيهان "

حركة عصائب أهل الحق تدعو لتفعيل قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية .

" قدس "

وزير الداخلية .. إتهام البرلمان الأوروبي لحرس الثورة بالإرهاب قمة الجهل والضعف السياسي والأخلاقي.

"اطلاعات"

محافل غربية تتحدث عن إقتراب السعودية وأنصار الله من إتفاق لإنهاء الحرب باليمن .

"خراسان"

التضخم الإقتصادي يعصف بألمانيا في مستويات قياسية لم تشهدها منذ نصف قرن .

" سياست روز "

القائد العام للحرس.. الأمريكيون هم الذين أوجدوا الإرهاب الذي يحاول الأعداء إتهام إيران به .

" جوان "

موسكو توجه إنذارا لباكو بضرورة إعادة فتح معبر لاجين مع أرمينيا بشكل عاجل .

" وطن امروز "

وصفة كيسنجر الجديدة .. مقولة إيجاد أوكرانيا محايدة فقدت معناها وينبغي إنضمام أوكرانيا للناتو ..

"رسالت "

محافل إعلامية صهيونية تتحدث عن قرب إقامة علاقات رسمية بين تل أبيب والرياض .

"اعتماد"

أردوغان يشير لإحتمال إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة في تركيا مايو المقبل.

" ابرار "

الإتحاد الأوروبي يبدي عزمه على إيجاد مستودعات نووية إستراتيجية قرب الحدود الروسية .

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